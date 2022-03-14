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29-й тур
Лацио
1 : 0
Венеция
14.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Серия А. Лацио минимально обыграл Венецию

Завершился 29-й тур Серии А

  • 14.03.2022 23:41
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Серия А. Лацио минимально обыграл Венецию
© Getty Images/Global Images Ukraine

29-й тур Серии А завершался матчем в Риме – «Лацио» принимал аутсайдера, «Венецию». Хозяева одержали минимальную победу благодаря голу лидера «Орлов», Чиро Иммобиле.

«Лацио» - «Венеция» - 1:0
Гол: Иммобиле 57

Благодаря этой победе «Лацио» набрал 49 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Серии А. «Венеция» идет 18-й с 22 баллами.

Вчера «Интер» потерял очки в выездном матче с «Торино».

Источник — Sport.ua

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