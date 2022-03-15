ПСЖ нашел замену Мбаппе в Серии А

ПСЖ продолжает поиски замены Килиану Мбаппе, который может покинуть клуб летом в качестве свободного агента.

Парижский клуб обратил свое внимание на форварда «Милана» Рафаэла Леау. Возможная сумма трансфера 22-летнего португальца оценивается в 70 миллионов евро.

Однако осуществить такой переход будет непросто. Сам Леау не горит желанием покидать «Милан» и сейчас ведет переговоры о продлении контракта, который истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне на счету Леау 11 голов и 6 ассистов в 32 матчах за «Милан» во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что ПСЖ могут покинуть Неймар и Серхио Рамос.