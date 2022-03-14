Неймар и Рамос хотят покинуть ПСЖ

Два звездных игрока ПСЖ, защитник Серхио Рамос и форвард Неймар, хотят покинуть клуб в конце сезона. Об этом сообщают испанские СМИ.

Оба игрока недовольны сильным свистом с трибун фанатов ПСЖ перед матчем Лиги 1 против «Бордо». Болельщики были недовольны вылетом команды из Лиги чемпионов.

Рамос также недоволен тем, что спортивный директор ПСЖ Леонардо выражал сожаление по поводу подписания игрока. Испанский защитник в нынешнем сезоне играет очень мало из-за травм.

Ранее сообщалось о том, что ПСЖ может расторгнуть контракт с Мауро Икарди.