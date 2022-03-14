Режим экономии. ПСЖ может расторгнуть контракт с Икарди

В связи с ранним вылетом из Лиги чемпионов ПСЖ вынужден будет сократить зарплатную ведомость на следующий сезон. В жертву могут принести аргентинского форварда Мауро Икарди, который получает все меньше игровой практики в команде Маурисио Почеттино.
Контракт Икарди истекает летом 2024 года, но ПСЖ может расторгнуть его досрочно. В январе форвардом интересовался «Ювентус».
Икарди выступает за ПСЖ с лета 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 5 голов в 28 матчах во всех турнирах. Трансферная стоимость 29-летнего аргентинца оценивается в 28 миллионов евро.
Источник — Calciomercato.it
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