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Режим экономии. ПСЖ может расторгнуть контракт с Икарди

В услугах аргентинского форварда не нуждаются

  • 14.03.2022 20:23
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Режим экономии. ПСЖ может расторгнуть контракт с Икарди
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мауро Икарди

В связи с ранним вылетом из Лиги чемпионов ПСЖ вынужден будет сократить зарплатную ведомость на следующий сезон. В жертву могут принести аргентинского форварда Мауро Икарди, который получает все меньше игровой практики в команде Маурисио Почеттино.

Контракт Икарди истекает летом 2024 года, но ПСЖ может расторгнуть его досрочно. В январе форвардом интересовался «Ювентус».

Икарди выступает за ПСЖ с лета 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 5 голов в 28 матчах во всех турнирах. Трансферная стоимость 29-летнего аргентинца оценивается в 28 миллионов евро.

Источник — Calciomercato.it

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