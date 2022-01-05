Ювентус связался с ПСЖ насчет Икарди

Туринский «Ювентус» связался с парижским ПСЖ относительно подписания 28-летнего аргентинского нападающего Мауро Икарди. Итальянский клуб намерен арендовать футболиста.

ПСЖ не хочет отпускать Икарди в аренду, но готов его продать. Переговоры между клубами продолжаются.

Икарди защищает цвета ПСЖ после перехода из миланского «Интера» летом 2020 года за €50 миллионов. В текущем сезоне Мауро провел за французскую команду 20 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей.

Контракт игрока с парижским клубом рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость Икарди составляет €28 миллионов.