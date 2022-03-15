Андрей ПАВЕЛКО: «Первый матч после войны состоится на Донбасс Арене»

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, где и как состоится первый матч после войны.

«Первый матч после войны? Я уверен, что это будет долгожданный матч для болельщиков. Я хочу и планирую, что это будет на «Донбасс Арене» в Донецке, когда мы освободим нашу землю от российских фашистов и вернёмся в мирное время. Конечно же, «Донбасс Арена» будет, наверное, самым лучшим подарком всем нашим болельщикам. И, конечно же, в Симферополе на том стадионе, где Таврия стала впервые чемпионом Украины – я думаю, будет ответная игра.

Я уверен, что это будет самый лучший подарок для всех наших болельщиков. Я уверен, что мы все ждём и знаем, что наша страна победит. С такими сильными людьми и личностями, которые сегодня помогают нашей стране – у нас единая команда.

Президент Зеленский – самый сильный руководитель, который проявляет лучшие качества в мировой политике и внутри страны. ВСУ – самые лучшие и самая сильная армия, которая сегодня показывает всему миру, насколько можно защищать свою землю. И с нами Бог, и за нами правда. И, конечно же, наши футболисты.

Для меня были открытием многие люди. Посмотрите, как Вернидуб вернулся в Украину с успешной работы в Шерифе, и защищает нашу страну. Так же как и Стаховский, так же как и Усик, и другие великие спортсмены. И наоборот, кое-какие тренеры и спортсмены не возвращаются, ищут в себе оправдания. Я думаю, история поставит всем им оценку, и наоборот, все мы будем гордиться нашими героями - кто на передовой, кто вернулся в страну, кто стоит сегодня в территориальной обороне и в нашей армии ВСУ. Я уверен, что победа будет за нами. С нами Бог и с нами правда. А мы – победим», - сказал Павелко.