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Андрей ПАВЕЛКО: «Первый матч после войны состоится на Донбасс Арене»

Глава УАФ уверен, что Украина победит русню

  • 15.03.2022 14:30
  • 706 просмотров
  • 1 комментарий
Андрей ПАВЕЛКО: «Первый матч после войны состоится на Донбасс Арене»
© Профутбол. Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, где и как состоится первый матч после войны.

«Первый матч после войны? Я уверен, что это будет долгожданный матч для болельщиков. Я хочу и планирую, что это будет на «Донбасс Арене» в Донецке, когда мы освободим нашу землю от российских фашистов и вернёмся в мирное время. Конечно же, «Донбасс Арена» будет, наверное, самым лучшим подарком всем нашим болельщикам. И, конечно же, в Симферополе на том стадионе, где Таврия стала впервые чемпионом Украины – я думаю, будет ответная игра.

Я уверен, что это будет самый лучший подарок для всех наших болельщиков. Я уверен, что мы все ждём и знаем, что наша страна победит. С такими сильными людьми и личностями, которые сегодня помогают нашей стране – у нас единая команда.

Президент Зеленский – самый сильный руководитель, который проявляет лучшие качества в мировой политике и внутри страны. ВСУ – самые лучшие и самая сильная армия, которая сегодня показывает всему миру, насколько можно защищать свою землю. И с нами Бог, и за нами правда. И, конечно же, наши футболисты.

Для меня были открытием многие люди. Посмотрите, как Вернидуб вернулся в Украину с успешной работы в Шерифе, и защищает нашу страну. Так же как и Стаховский, так же как и Усик, и другие великие спортсмены. И наоборот, кое-какие тренеры и спортсмены не возвращаются, ищут в себе оправдания. Я думаю, история поставит всем им оценку, и наоборот, все мы будем гордиться нашими героями - кто на передовой, кто вернулся в страну, кто стоит сегодня в территориальной обороне и в нашей армии ВСУ. Я уверен, что победа будет за нами. С нами Бог и с нами правда. А мы – победим», - сказал Павелко.

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
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    Олійник Володимир, 15.03.2022 14:45
    +1
    яка русь?московія
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