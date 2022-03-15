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Андрей ПАВЕЛКО: «Никто из сотрудников УАФ не уехал из Украины»

Все работают на победу нашей страны

  • 15.03.2022 09:19
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Андрей ПАВЕЛКО: «Никто из сотрудников УАФ не уехал из Украины»
© Facebook. Андрей Павелко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, где находится персонал УАФ.

«Я хочу чётко сказать, что это время всех проверяет на силу духа нашей единой страны. И я уверен, что футбольная семья даёт возможность гордится своими людьми, потому что большая часть сегодня находится или в армии ВСУ, или в теробороне.

Я горжусь каждым из них, горжусь теми людьми, которые были за рубежом и вернулись в Украину, и сегодня вместе со всем украинским народом отстаивает независимость, нашу свободу. Я уверен, что футбольная семья, как никогда, едина. Никто из сотрудников не уехал из страны. Все сотрудники Дома футбола, Украинской ассоциации футбола, региональных наших штабов – все находятся в Украине и работают на победу нашей страны», - сказал Павелко.

Источник — Футбол 1/2/3

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