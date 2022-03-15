Андрей ПАВЕЛКО: «Никто из сотрудников УАФ не уехал из Украины»

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, где находится персонал УАФ.
«Я хочу чётко сказать, что это время всех проверяет на силу духа нашей единой страны. И я уверен, что футбольная семья даёт возможность гордится своими людьми, потому что большая часть сегодня находится или в армии ВСУ, или в теробороне.
Я горжусь каждым из них, горжусь теми людьми, которые были за рубежом и вернулись в Украину, и сегодня вместе со всем украинским народом отстаивает независимость, нашу свободу. Я уверен, что футбольная семья, как никогда, едина. Никто из сотрудников не уехал из страны. Все сотрудники Дома футбола, Украинской ассоциации футбола, региональных наших штабов – все находятся в Украине и работают на победу нашей страны», - сказал Павелко.
Источник — Футбол 1/2/3
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