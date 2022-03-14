Андрей ПАВЕЛКО: «Хотим доиграть сезон УПЛ по спортивному принципу»

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о судьбе чемпионата Украины сезона 21/22.

– Что будет с УПЛ? Какая существует рабочая версия, если до старта осеннего сезона и еврокубков ситуация не разрешится и чемпионат не возобновится?

– Мы верим в нашу победу и то, что чемпионат Украины будет продолжен. Да не все стадионы будут готовы, но мы найдем возможность доиграть сезон. Сегодня с нами в штабе работают руководители УПЛ и ПФЛ Евгений Дикий и Александр Каденко. Мы с ними держим связь со всеми клубами.

Сегодня на первый план выходит вопрос доигровки чемпионата по спортивному принципу. Понимаем что ситуация может развиваться по-разному. Окончательное решение будем принимать по ситуации, - сказал Павелко.