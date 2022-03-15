Бензема обошел Анри и стал лучшим французским бомбардиром в истории

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема превзошел достижение Тьерри Анри по количеству забитых мячей и стал лучшим бомбардиром среди французских игроков в истории.

Напомним, 14 марта «Реал» в матче 28-го тура чемпионата Испании разгромил «Мальорку» (3:0). Бензема оформил дубль. Теперь на счету Бензема 413 забитых мячей за карьеру.

У предыдущего обладателя рекорда — чемпиона мира и Европы Анри, который завершил выступления в 2012 году, их было 412.

В текущем сезоне Ла Лиги Бензема забил 22 мяча и возглавляет список бомбардиров лиги.

