Бензема обошел Анри и стал лучшим французским бомбардиром в истории

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема превзошел достижение Тьерри Анри по количеству забитых мячей и стал лучшим бомбардиром среди французских игроков в истории.
Напомним, 14 марта «Реал» в матче 28-го тура чемпионата Испании разгромил «Мальорку» (3:0). Бензема оформил дубль. Теперь на счету Бензема 413 забитых мячей за карьеру.
У предыдущего обладателя рекорда — чемпиона мира и Европы Анри, который завершил выступления в 2012 году, их было 412.
В текущем сезоне Ла Лиги Бензема забил 22 мяча и возглавляет список бомбардиров лиги.
Источник — France24
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