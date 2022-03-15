В матче 28-го тура чемпионата Испании «Реал» крупно переиграл «Мальорку» (3:0).
Карим Бензема оформил дубль, еще один гол забил Винисиус Жуниор.
«Реал» лидирует в турнирной таблице Ла лиги, набрав 66 очков.
Ла Лига. 28-й тур
Мальорка – Реал – 0:3
Голы: Винисиус Жуниор, 55, Бензема, 77 (пен), 82.
Мальорка: Рико, Оливан, Маффео, Райльо, Вальент, Санчес (Севилья, 68), Баба (Гренье, 86), Родригес (Ндиай, 79), Кубо (Ли Кан Ин, 78), Муричи, Анхель (Пратс, 68)
Реал: Куртуа, Алаба, Начо, Менди (Марсело, 80), Кроос, Каземиро (Камавинга, 61), Вальверде (Модрич, 60), Бензема, Васкес (Карвахаль, 70), Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 71).
Предупреждения: Анхель, 30. Райльо, 69. Маффео, 76 – Иско, 17. Винисиус Жуниор, 30. Васкес, 52.
Судья: Мартинес (Испания)
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Винисиус Жуниор, 55 мин.
ГОЛ! 0:2. Бензема, 77 мин (пен)
ГОЛ! 0:3. Бензема, 82 мин.
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
|77'
|ГОЛ ! С пенальти забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
Источник — Sport.ua
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