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28-й тур
Мальорка
0 : 3
Реал Мадрид
14.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Мальорка – Реал – 0:3. Дубль Бензема. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 28-го тура чемпионата Испании

  • 15.03.2022 06:25
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Мальорка – Реал – 0:3. Дубль Бензема. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Реал» крупно переиграл «Мальорку» (3:0).

Карим Бензема оформил дубль, еще один гол забил Винисиус Жуниор.

«Реал» лидирует в турнирной таблице Ла лиги, набрав 66 очков.

Ла Лига. 28-й тур

Мальорка – Реал – 0:3

Голы: Винисиус Жуниор, 55, Бензема, 77 (пен), 82.

Мальорка: Рико, Оливан, Маффео, Райльо, Вальент, Санчес (Севилья, 68), Баба (Гренье, 86), Родригес (Ндиай, 79), Кубо (Ли Кан Ин, 78), Муричи, Анхель (Пратс, 68)

Реал: Куртуа, Алаба, Начо, Менди (Марсело, 80), Кроос, Каземиро (Камавинга, 61), Вальверде (Модрич, 60), Бензема, Васкес (Карвахаль, 70), Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 71).

Предупреждения: Анхель, 30. Райльо, 69. Маффео, 76 – Иско, 17. Винисиус Жуниор, 30. Васкес, 52.

Судья: Мартинес (Испания)

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Винисиус Жуниор, 55 мин.

ГОЛ! 0:2. Бензема, 77 мин (пен)

ГОЛ! 0:3. Бензема, 82 мин.

События матча
82' ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
77' ГОЛ ! С пенальти забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
55' ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).

Источник — Sport.ua

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