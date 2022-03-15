Ла Лига. Реал на выезде разгромил Мальорку, Бензема оформил дубль

В заключительном матче 28-го тура испанской Ла Лиги «Реал» на выезде разгромил «Мальорку» - 3:0. Дубль на счету лидера атак «сливочных», Карима Бензема.
«Мальорка» - «Реал» - 0:3
Голы: Винисиус Жуниор 55, Бензема 77, 82
Благодаря этой победе «Реал» набрал 66 очков и продолжает лидировать в Ла Лиге. Преимущество над ближайшим преследователем, «Севильей», составляет 10 баллов. «Мальорка» осталась 16-й с 26 очками.
Источник — Sport.ua
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