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28-й тур
Мальорка
0 : 3
Реал Мадрид
14.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Ла Лига. Реал на выезде разгромил Мальорку, Бензема оформил дубль

Команда Карло Анчелотти мчится к чемпионству

  • 15.03.2022 00:16
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Ла Лига. Реал на выезде разгромил Мальорку, Бензема оформил дубль
© Getty Images/Global Images Ukraine

В заключительном матче 28-го тура испанской Ла Лиги «Реал» на выезде разгромил «Мальорку» - 3:0. Дубль на счету лидера атак «сливочных», Карима Бензема.

«Мальорка» - «Реал» - 0:3
Голы: Винисиус Жуниор 55, Бензема 77, 82

Благодаря этой победе «Реал» набрал 66 очков и продолжает лидировать в Ла Лиге. Преимущество над ближайшим преследователем, «Севильей», составляет 10 баллов. «Мальорка» осталась 16-й с 26 очками.

Источник — Sport.ua

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