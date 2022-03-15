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Защитник Днепра-1 близок к переходу в Альмерию

Нельсон Монте проведет в Испании ближайшие несколько месяцев

  • 15.03.2022 10:02
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Защитник Днепра-1 близок к переходу в Альмерию
© СК Днепр-1. Нельсон Монте

26-летний центральный защитник «Днепра-1» Нельсон Монте близок к тому, чтобы перебраться в клуб испанской Сегунды «Альмерию».

Португалец уже согласовал все условия краткосрочной аренды, которая будет рассчитана до конца текущего сезона.

Ожидается, что официально о переходе будет объявлено в ближайшие часы.

Нельсон Монте перешел в «Днепр-1» в сентябре минувшего года. На его счету 9 матчей и 1 результативная передача за днепрян.

Ранее сообщалось, что «Альмерия» интересуется тремя центрбеками из УПЛ – Марлоном и Витао из «Шахтера», а также Соломоном Кверквелией из «Металлиста 1925».

Источник — Diario de Almeria

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