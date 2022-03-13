Альмерии интересны три защитника из УПЛ

Клуб испанской Сегунды «Альмерия» проявляет интерес к трем центрбекам-иностранцам, которые выступают в украинской Премьер-лиге.
Речь, прежде всего, идет о Марлоне из «Шахтера», который является первым номером в списке трансферных интересов «Альмерии».
Также испанцы заинтересованы в переговорах с Витао из «Шахтера» и Соломоном Кверквелией из «Металлиста 1925».
«Альмерия» на текущий момент является одним из лидеров испанской Сегунды, претендуя на выход в Ла Лигу по итогам сезона.
Ранее ФИФА приняла решение о приостановке контрактов легионеров с клубами УПЛ до 30 июня нынешнего года. Также организация открыла специальное трансферное окно для украинских клубов, которое будет работать до 7 апреля.
Источник — El Gol Digital
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