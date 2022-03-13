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Альмерии интересны три защитника из УПЛ

Два из них представляют «Шахтер», еще один – «Металлист 1925»

  • 13.03.2022 10:32
  • 934 просмотра
  • 1 комментарий
Альмерии интересны три защитника из УПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб испанской Сегунды «Альмерия» проявляет интерес к трем центрбекам-иностранцам, которые выступают в украинской Премьер-лиге.

Речь, прежде всего, идет о Марлоне из «Шахтера», который является первым номером в списке трансферных интересов «Альмерии».

Также испанцы заинтересованы в переговорах с Витао из «Шахтера» и Соломоном Кверквелией из «Металлиста 1925».

«Альмерия» на текущий момент является одним из лидеров испанской Сегунды, претендуя на выход в Ла Лигу по итогам сезона.

Ранее ФИФА приняла решение о приостановке контрактов легионеров с клубами УПЛ до 30 июня нынешнего года. Также организация открыла специальное трансферное окно для украинских клубов, которое будет работать до 7 апреля.

Источник — El Gol Digital

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Lesovij7, 13.03.2022 10:46 (изменен)
    0
    Платите реальные стоимости игроков и забирайте, не нужно пользоваться моментом что в стране война. За Витао можно ещё и доплатить.
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