Альмерии интересны три защитника из УПЛ

Клуб испанской Сегунды «Альмерия» проявляет интерес к трем центрбекам-иностранцам, которые выступают в украинской Премьер-лиге.

Речь, прежде всего, идет о Марлоне из «Шахтера», который является первым номером в списке трансферных интересов «Альмерии».

Также испанцы заинтересованы в переговорах с Витао из «Шахтера» и Соломоном Кверквелией из «Металлиста 1925».

«Альмерия» на текущий момент является одним из лидеров испанской Сегунды, претендуя на выход в Ла Лигу по итогам сезона.

Ранее ФИФА приняла решение о приостановке контрактов легионеров с клубами УПЛ до 30 июня нынешнего года. Также организация открыла специальное трансферное окно для украинских клубов, которое будет работать до 7 апреля.