Алексей ДИТЯТЬЕВ: «Очень нужна помощь от украинцев за границей»

Украинский защитник польской «Краковии» Алексей Дитятьев считает, что в столь тяжелое время для государства очень важна материальная поддержка от наших граждан за границей.

«Очень сложно тренироваться, отвлечься. Я считаю, если у кого есть возможность работать, это необходимо делать, чтобы помогать, отправлять деньги. Все мои родные в настоящее время - безработные. В Украине нет работы и нужна большая помощь от людей, работающих за границей», - сказал Дитятьев.