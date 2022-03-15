Алексей ДИТЯТЬЕВ: «Очень нужна помощь от украинцев за границей»

Украинский защитник польской «Краковии» Алексей Дитятьев считает, что в столь тяжелое время для государства очень важна материальная поддержка от наших граждан за границей.
«Очень сложно тренироваться, отвлечься. Я считаю, если у кого есть возможность работать, это необходимо делать, чтобы помогать, отправлять деньги. Все мои родные в настоящее время - безработные. В Украине нет работы и нужна большая помощь от людей, работающих за границей», - сказал Дитятьев.
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Источник — Футбол 1/2/3
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