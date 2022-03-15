Алексей ДИТЯТЬЕВ: «За Украиной правда, мы победим»

Футболист польской «Краковии» Алексей Дитятьев обратился к украинцам, которые продолжают героически противостоять российской военной агрессии.

«Я горжусь тем, что я украинец. Как Украина мобилизовалась, очереди в военкомат, люди берут оружие в руки. Знаю много футболистов, идущих в территориальную оборону – низкий поклон. У меня мурашки по коже.

Верю в нашу победу, таких людей не сломить. За нами, правда, мы бережем нашу страну, боремся за нашу свободу, детей, внуков. Пришли к нам с оружием, останутся бесславно лежать на нашей земле», - сказал Дитятьев.