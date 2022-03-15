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Алексей ДИТЯТЬЕВ: «За Украиной правда, мы победим»

Футболист «Краковии» верит в победу Украины

  • 15.03.2022 07:20
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Алексей ДИТЯТЬЕВ: «За Украиной правда, мы победим»
© ФК Краковия. Алексей Дитятьев

Футболист польской «Краковии» Алексей Дитятьев обратился к украинцам, которые продолжают героически противостоять российской военной агрессии.

«Я горжусь тем, что я украинец. Как Украина мобилизовалась, очереди в военкомат, люди берут оружие в руки. Знаю много футболистов, идущих в территориальную оборону – низкий поклон. У меня мурашки по коже.

Верю в нашу победу, таких людей не сломить. За нами, правда, мы бережем нашу страну, боремся за нашу свободу, детей, внуков. Пришли к нам с оружием, останутся бесславно лежать на нашей земле», - сказал Дитятьев.

Источник — Футбол 1/2/3

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