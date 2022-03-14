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Были проблемы с сердцем. Дэвис снова тренируется с Баварией

Канадский защитник близок к возвращению в игру

  • 14.03.2022 21:35
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Были проблемы с сердцем. Дэвис снова тренируется с Баварией
© ФК Бавария. Альфонсо Дэвис

«Бавария» официально сообщила о том, что защитник команды Альфонсо Дэвис возобновил тренировки. Канадец не работал в общей группе с января, когда у него выявили проблемы с сердцем.

В нынешнем сезоне на счету 21-летнего Дэвиса 6 ассистов в 23 матчах за «Баварию».

Источник — ФК Бавария

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