Были проблемы с сердцем. Дэвис снова тренируется с Баварией

«Бавария» официально сообщила о том, что защитник команды Альфонсо Дэвис возобновил тренировки. Канадец не работал в общей группе с января, когда у него выявили проблемы с сердцем.
В нынешнем сезоне на счету 21-летнего Дэвиса 6 ассистов в 23 матчах за «Баварию».
Servus, @AlphonsoDavies! 👋 #MiaSanMia pic.twitter.com/5GPLsPQcgv— FC Bayern München (@FCBayern) March 14, 2022
Источник — ФК Бавария
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.