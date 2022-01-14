У звездного защитника Баварии проблемы с сердцем

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн, отвечая на вопрос о состоянии защитника команды Альфонсо Дэвиса после перенесенного коронавируса, заявил, что у него выявили воспаление сердечной мышцы – миокардит:
«При контрольном обследовании у Дэвиса обнаружены признаки миокардита. Только признаки, легкая форма. Но рисковать мы не имеем права, поэтому он вернется к работе лишь когда полностью выздоровеет. На это уйдет несколько недель.
Врачи пока не могут сказать, явился ли миокардит осложнением от коронавируса. Но факт остается фактом — он есть».
Источник — Kicker
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Врачей могут объявить врагами и шарлатанами, если они заявят, что ковидные вакцина стала причиной кардио-осложнений у игрока-атлета в расцвете своих физических сил.
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Хочу отметить, что это не первый такой случай в 2020-21 годах. Тот же Агуэро неожиданно закончил с карьерой футболиста через какие-то кардио-проблемы. Хотя думается медицинская служба в МанСити и Барсе на самом высоком уровне. Ждем новых случаев подобных "случайностей".
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