У звездного защитника Баварии проблемы с сердцем

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн, отвечая на вопрос о состоянии защитника команды Альфонсо Дэвиса после перенесенного коронавируса, заявил, что у него выявили воспаление сердечной мышцы – миокардит:

«При контрольном обследовании у Дэвиса обнаружены признаки миокардита. Только признаки, легкая форма. Но рисковать мы не имеем права, поэтому он вернется к работе лишь когда полностью выздоровеет. На это уйдет несколько недель.

Врачи пока не могут сказать, явился ли миокардит осложнением от коронавируса. Но факт остается фактом — он есть».