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ОФИЦИАЛЬНО. Польша и Шотландия проведут товарищеский матч

Он состоится 24 марта в Глазго

  • 14.03.2022 20:46
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ОФИЦИАЛЬНО. Польша и Шотландия проведут товарищеский матч
© Getty Images/Global Images Ukraine

Польский футбольный союз официально объявил о том, что 24 марта национальная сборная в Глазго на «Хэмпден Парк» проведет товарищеский матч против Шотландии.

Обе команды должны были в этот день проводить матчи полуфиналов плей-офф отбора на ЧМ-2022: Шотландия – против Украины, а Польша – против россии.

Однако матч Шотландия – Украина перенесли на июнь, а россию отстранили, из-за чего Польша получила прямую путевку в финал квалификации, где 29 марта сыграет с Чехией или Швецией.

Источник — Польский футбольный союз

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