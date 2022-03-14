ОФИЦИАЛЬНО. Польша и Шотландия проведут товарищеский матч

Польский футбольный союз официально объявил о том, что 24 марта национальная сборная в Глазго на «Хэмпден Парк» проведет товарищеский матч против Шотландии.
Обе команды должны были в этот день проводить матчи полуфиналов плей-офф отбора на ЧМ-2022: Шотландия – против Украины, а Польша – против россии.
Однако матч Шотландия – Украина перенесли на июнь, а россию отстранили, из-за чего Польша получила прямую путевку в финал квалификации, где 29 марта сыграет с Чехией или Швецией.
Источник — Польский футбольный союз
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.