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Алексей ДИТЯТЬЕВ: «На границу идет амуниция и дроны для украинских военных»

Футболист «Краковии» помогает ВСУ

  • 14.03.2022 17:46
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Алексей ДИТЯТЬЕВ: «На границу идет амуниция и дроны для украинских военных»
© ФК Краковия. Алексей Дитятьев

Футболист «Краковии» Алексей Дитятьев рассказал о том, как совместно с волонтерами из Польши помогает украинской армии.

«Через мой телефон прошли многие польские и украинские волонтеры, люди из футбольных кругов, все между собой общаемся. С определенными людьми знакомые заочно, играли друг против друга.

Игорь Худобяк из Греции передал мне амуницию для военных, дроны. Вчера мы передали женщине из Украины, она будет везти на границу.

Происходит постоянная каша, нужно решать мелочи. Все, что можем, мы делаем», - сказал Дитятьев.

Источник — Футбол 1/2/3

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