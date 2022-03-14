Алексей ДИТЯТЬЕВ: «На границу идет амуниция и дроны для украинских военных»

Футболист «Краковии» Алексей Дитятьев рассказал о том, как совместно с волонтерами из Польши помогает украинской армии.

«Через мой телефон прошли многие польские и украинские волонтеры, люди из футбольных кругов, все между собой общаемся. С определенными людьми знакомые заочно, играли друг против друга.

Игорь Худобяк из Греции передал мне амуницию для военных, дроны. Вчера мы передали женщине из Украины, она будет везти на границу.

Происходит постоянная каша, нужно решать мелочи. Все, что можем, мы делаем», - сказал Дитятьев.