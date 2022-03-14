ДИТЯТЬЕВ: «Не ожидал, что столько поляков помогут украинским беженцам»

Украинский игрок «Краковии» Алексей Дитятьев рассказал, как поляки помогают украинским беженцам, которые вынуждены скрываться от войны в соседней стране.

«Для меня война началась с того, что жена разбудила ночью, я вообще не понимал, что происходит и были мысли, что я до сих пор сплю. До сих пор я так и не проснулся. Каждый день с начала войны мы помогаем, встречаем, находим жилье. Для меня неожиданно, что столько поляков откликнулось, люди давали свои комнаты, жилье, дома, кто-то принимал большие семьи. То, насколько быстро они отреагировали, вызывает большое уважение ко всем полякам. Они прониклись этой проблемой и не были равнодушными, сделай все, что могли.

Поляки все еще мне звонят и предлагают помощь. И каждый раз, когда я звоню, не было такого, чтобы мне отказали и кто-то не помог. Буду надеяться, что война будет продолжаться недолго. Одно дело выехать из Украины в Польшу, а другое – проснуться в Польше и не понимать, что дальше. Люди с детьми, не работают, у них нет средств, каждый день - ножом по сердцу. Люди не знают, что делать», - сказал Дитятьев.