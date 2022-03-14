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Мог заменить Маркевича. Мариуполь приглашал португальца Фернандо Валенте

Ранее специалист два года отработал в структуре «Шахтера»

  • 14.03.2022 14:56
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Мог заменить Маркевича. Мариуполь приглашал португальца Фернандо Валенте
© ФК Шахтер. Фернандо Валенте

62-летний португальский тренер Фернандо Валенте признался, что имел приглашение возглавить украинский «Мариуполь», наставником которого ныне является Остап Маркевич.

«У меня было приглашение от «Мариуполя», но решение так и не было принято, даже во время перерыва в чемпионате, который длился с 15 декабря минувшего года. Это одна из вещей, которая до сих пор волнует меня больше всего. Очевидно, этого не должно было произойти, и, глядя со стороны, я рад, что этого не произошло».

«Перематывая назад события, я помню, как сказал генеральному директору «Шахтера», что кажется ироничным в свете последних событий, что у меня есть все, чтобы быть счастливым, и что, если бы я мог собрать свою семью, то даже хотел бы умереть там, где чувствовал себя счастливым – в Украине».

«Одна из причин, по которым я влюбился в «Шахтер», заключалась в том, что президент клуба разделяет более эстетичную философию игры, считая, как и я, что можно побеждать, играя хорошо», - рассказал Валенте.

Также специалист подчеркнул, что «если все изменится и условия будут соблюдены», то для него не возникнет проблемы вернуться в Украину, где он с 2019 по 2021 годы работал с молодежной командой «Шахтера».

Источник — Jornal de Notícias

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