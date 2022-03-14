ВАЛЕНТЕ: «Судаков скрывается в бункере, а мог бы играть за Барселону»

Бывший главный тренер «Шахтера» U-21 португалец Фернандо Валенте поделился мнением о способностях своего экс-подопечного Георгия Судакова, который ныне, как и многие другие украинские таланты лишен возможности развивать свою карьеру в футболе из-за вероломного вторжения российских орков на территорию Украины.

«Судаков – 20-летний парень с огромным потенциалом, даже таким, чтобы играть за «Барселону» или «Манчестер Сити». Это был самый большой талант, который я тренировал, и это одна из самых сильных связей, которые у меня есть. В моем мобильном телефоне я храню фото до войны, на котором он и его беременная девушка выглядят счастливыми, но недавно он прислал мне еще одно фото, на котором они застряли в «бункере» и выглядят грустными. Всякий раз, когда я вижу это снова, у меня на глаза наворачиваются слезы», — сказал Валенте.

В нынешнем сезоне Георгий Судаков начал регулярно попадать в состав первой команды «Шахтера». В частности, 19-летний хавбек провел 14 матчей в рамках всех турниров, в которых отличился 4 забитыми мячами и 1 результативной передачей.