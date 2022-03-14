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ITF назвала страны, которые заменят Россию и Беларусь в командных турнирах

Действующих чемпионов немного опустили на землю

  • 14.03.2022 12:33
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ITF назвала страны, которые заменят Россию и Беларусь в командных турнирах
© ITF

Совет директоров ITF окончательно решил вопрос с отстранением России и Беларуси от Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг и утвердил замены в сетях этих соревнований.
 
В Кубке Билли Джин Кинг Россия, как прошлогодний победитель, должна была напрямую попасть в финальную часть сезона 2022. Теперь вместо развязавшей войну в Украине страны сыграет Австралия (высший рейтинг среди полуфиналистов). Словакия, которая должна играть с Австралией в квалификации, также напрямую выходит в финал. Бельгия, которой по жребию выпало противостояние с белорусами, направляюсь в финал из-за снятия соперника.
 
В Кубке Дэвиса ситуация аналогичная. Прошлогодний чемпион Россия идет в направлении своего корабля, а ее место отдают Сербии. Что касается Беларуси, то она уже не сыграла в своей группе против Мексики.

Источник — Федерация тенниса Украины

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