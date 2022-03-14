Технический директор Челси: «Надеемся, сможем продолжить платить зарплату»

Технический директор «Челси» Петр Чех ответил на вопрос, смогут ли в клубе продолжать выплачивать зарплату на фоне введенных санкций в отношении клуба.

«Мы надеемся, что те, кто работает в клубе, смогут продолжать работать и получать зарплату. Мне сложно ответить, потому что мы живем сегодняшним днем, я не знаю, как дальше будет меняться наша лицензия на деятельность. Я не знаю ответов.

Клуб имеет 117-летнюю историю, и успех, которого он добился, складывался из тяжелой работы. Я вижу, что есть те, кто пытается стереть последние 19 лет», - сказал Чех.

Напомним, владелец «Челси» Роман Абрамович попал под массовые санкции в Великобритания и США.

Ранее сообщалось, что «Челси» предупредил, что может не завершить сезон из-за санкций.