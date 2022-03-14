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Технический директор Челси: «Надеемся, сможем продолжить платить зарплату»

Из-за Абрамовича в лондонском клубе все становится все хуже и хуже

  • 14.03.2022 10:33
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Технический директор Челси: «Надеемся, сможем продолжить платить зарплату»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Технический директор «Челси» Петр Чех ответил на вопрос, смогут ли в клубе продолжать выплачивать зарплату на фоне введенных санкций в отношении клуба.  

«Мы надеемся, что те, кто работает в клубе, смогут продолжать работать и получать зарплату. Мне сложно ответить, потому что мы живем сегодняшним днем, я не знаю, как дальше будет меняться наша лицензия на деятельность. Я не знаю ответов.

Клуб имеет 117-летнюю историю, и успех, которого он добился, складывался из тяжелой работы. Я вижу, что есть те, кто пытается стереть последние 19 лет», - сказал Чех.

Напомним, владелец «Челси» Роман Абрамович попал под массовые санкции в Великобритания и США.

Ранее сообщалось, что «Челси» предупредил, что может не завершить сезон из-за санкций.

Источник — Daily Mirror

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