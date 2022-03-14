НАДАЛЬ: «Кажется невероятным, что в нашем веке еще существуют войны»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мыслями о нападении россии на Украину.



«Много ли я слежу за новостями в мире и мешает ли это моей подготовке? Конечно, я слежу за всем, что происходит. Это очевидно, что последние три года мир сильно страдает. Сначала два года была пандемия коронавируса, сейчас – война. Разное происходит, это правда. Когда ты видишь, как люди страдают, невозможно избегать новостей, и в какой-то мере ты тоже страдаешь из-за того, что они страдают. С другой стороны, да, твоя жизнь продолжается... Ты можешь только надеяться, что все будет становится лучше, и лучше, и лучше. Это то, что нужно всему человечеству. Просто немного спокойствия после этих ужасных 3 лет страданий.



Мне кажется невероятным, что в нашем веке, в котором мы живем, еще существуют войны. Это грустно. Это то, чего я не могу понять. Это шокирующе, это не поддается объяснению. Мы только надеемся, что пострадает как можно меньше людей, что как можно меньше людей погибнут, что все это закончится как можно скорее», – сказал Надаль.

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