Малиновский получил одну их самых низких оценок за матч с Дженоа

«Аталанта» Руслана Малиновского в матче чемпионата Италии не сумела обыграть «Дженоа» - 0:0.
Украинский хавбек вышел в старте и провел на поле 57 минут.
За этот матч Малиновский получил одну из самых низких оценок по версии WhoScored. Оценка - 6.2. Низший балл получил лишь хавбек команды Йоаким Меле (6.0). Лучшим игроком стал Хосе Луис Паломина - 7.9.
Источник — WhoScored.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.