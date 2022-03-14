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Малиновский получил одну их самых низких оценок за матч с Дженоа

«Аталанта» не смогла обыграть одного из аутсайдеров

  • 14.03.2022 09:03
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Малиновский получил одну их самых низких оценок за матч с Дженоа
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Аталанта» Руслана Малиновского в матче чемпионата Италии не сумела обыграть «Дженоа» - 0:0.

Украинский хавбек вышел в старте и провел на поле 57 минут.

За этот матч Малиновский получил одну из самых низких оценок по версии WhoScored. Оценка - 6.2. Низший балл получил лишь хавбек команды Йоаким Меле (6.0). Лучшим игроком стал Хосе Луис Паломина - 7.9.

Источник — WhoScored.com

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