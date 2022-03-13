Аталанта снова не выиграла, Малиновский отыграл 57 минут

«Аталанта» Руслана Малиновского в матче чемпионата Италии не сумела обыграть «Дженоа» - 0:0.
Бергамцы в Серии A выиграли лишь раз в последних шести турах, остаются на 5-м месте и отстают от топ-4 на 8 очков.
Украинский хавбек вышел в старте и провел на поле 57 минут.
Чемпионат Италии. 29-й тур
Аталанта - Дженоа 0:0
Источник — Sport.ua
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А всего ничьих 16!!! в 29-ти играх, при одной победе.
Бо нічиї насправді до сраки, якщо нема перемог. Навіть з усіма цими Інтерами, Ромами, Аталантами. Бо треба вигравати.
У Руслана гра або йде і він літає по полю і все виходить. Або не йде зовсім і його ніби нема на полі. Вже в котрий раз. Незрозуміло з чим це пов'язано. Напевно він може добре грати лише коли нема пресингу. А слабі клуби якраз виставляють автобуси, в надії на нічию з грандами. Тому все перекрито і одразу кидаються в ноги. А сильні клуби більше на зустрічних грають, а не сідають в глуху оборону. Тому с сильними командами Малиновському легше грати. Там є простір.
А всего ничьих 16!!! в 29-ти играх, при одной победе.
У Руслана гра або йде і він літає по полю і все виходить. Або не йде зовсім і його ніби нема на полі. Вже в котрий раз. Незрозуміло з чим це пов'язано. Напевно він може добре грати лише коли нема пресингу. А слабі клуби якраз виставляють автобуси, в надії на нічию з грандами. Тому все перекрито і одразу кидаються в ноги. А сильні клуби більше на зустрічних грають, а не сідають в глуху оборону. Тому с сильними командами Малиновському легше грати. Там є простір.
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