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Аталанта снова не выиграла, Малиновский отыграл 57 минут

У команды Гасперини есть проблемы

  • 13.03.2022 20:54
  • 1260 просмотров
  • 4 комментария
Аталанта снова не выиграла, Малиновский отыграл 57 минут
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Аталанта» Руслана Малиновского в матче чемпионата Италии не сумела обыграть «Дженоа» - 0:0.

Бергамцы в Серии A выиграли лишь раз в последних шести турах, остаются на 5-м месте и отстают от топ-4 на 8 очков.

Украинский хавбек вышел в старте и провел на поле 57 минут.

Чемпионат Италии. 29-й тур

Аталанта - Дженоа 0:0

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    anacreon, 13.03.2022 21:18
    +2
    Arg, 13.03.2022 21:01
    Зато Дженоа после 0:6 от Фиорентины 7 игр подряд играет вничью! Притом с Интером, Ромой и Аталантой.
    А всего ничьих 16!!! в 29-ти играх, при одной победе.
    ...І знаходиться Дженоа все одно на передостанньому місці в таблиці. І попереду неї Венеція, в якої 7 нічиїх, зате 5 перемог. А остання команда Салернітана має матч в запасі і обійде Дженоа, якщо виграє. І буде Дженоа зі своїми нічиями з грандами на останньому місці.
    Бо нічиї насправді до сраки, якщо нема перемог. Навіть з усіма цими Інтерами, Ромами, Аталантами. Бо треба вигравати.
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    andre_lui, 13.03.2022 21:44
    0
    anacreon, 13.03.2022 21:24
    Руслан як завжди в своєму "Конопляному репертуарі". Після одного крутого матчу йдуть три провальні. А в топ-клубах це неприпустимо, тому Гасперіні його і поміняв. В топах треба грати добре в кожному матчі. Тому он за Малиновським і не виставилася черга з грандів, аби підписати. Бо теж бачать ці часті провали.
    У Руслана гра або йде і він літає по полю і все виходить. Або не йде зовсім і його ніби нема на полі. Вже в котрий раз. Незрозуміло з чим це пов'язано. Напевно він може добре грати лише коли нема пресингу. А слабі клуби якраз виставляють автобуси, в надії на нічию з грандами. Тому все перекрито і одразу кидаються в ноги. А сильні клуби більше на зустрічних грають, а не сідають в глуху оборону. Тому с сильними командами Малиновському легше грати. Там є простір.
    І чим цей матч провальний? Змінив Руслана, бо навантаження завелике. Дав відпочити, є ще ЛЧ. І не не один через 3 як Ви кажете. Руслан кращий гравець Аталанти минулого місяця. Сказати, що Ваша думка субєктивна, це нічого не сказати.
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    online
    Arg, 13.03.2022 21:01
    0
    Зато Дженоа после 0:6 от Фиорентины 7 игр подряд играет вничью! Притом с Интером, Ромой и Аталантой.
    А всего ничьих 16!!! в 29-ти играх, при одной победе.
    Ссылка
    anacreon, 13.03.2022 21:24
    -1
    Руслан як завжди в своєму "Конопляному репертуарі". Після одного крутого матчу йдуть три провальні. А в топ-клубах це неприпустимо, тому Гасперіні його і поміняв. В топах треба грати добре в кожному матчі. Тому он за Малиновським і не виставилася черга з грандів, аби підписати. Бо теж бачать ці часті провали.
    У Руслана гра або йде і він літає по полю і все виходить. Або не йде зовсім і його ніби нема на полі. Вже в котрий раз. Незрозуміло з чим це пов'язано. Напевно він може добре грати лише коли нема пресингу. А слабі клуби якраз виставляють автобуси, в надії на нічию з грандами. Тому все перекрито і одразу кидаються в ноги. А сильні клуби більше на зустрічних грають, а не сідають в глуху оборону. Тому с сильними командами Малиновському легше грати. Там є простір.
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