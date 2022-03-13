Аталанта снова не выиграла, Малиновский отыграл 57 минут

«Аталанта» Руслана Малиновского в матче чемпионата Италии не сумела обыграть «Дженоа» - 0:0.

Бергамцы в Серии A выиграли лишь раз в последних шести турах, остаются на 5-м месте и отстают от топ-4 на 8 очков.

Украинский хавбек вышел в старте и провел на поле 57 минут.

Чемпионат Италии. 29-й тур

Аталанта - Дженоа 0:0