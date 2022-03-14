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АЗАРЕНКО: «Насилие никогда не может быть оправдано никакими доводами»

Белорусская теннисистка – о войне в Украине

  • 14.03.2022 05:00
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АЗАРЕНКО: «Насилие никогда не может быть оправдано никакими доводами»
© Jimmie48. Виктория Азаренко

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко, после победы во втором круге турнира в Индиан-Уэллс, ответила на вопрос журналистов о вторжении войск россии при поддержке беларуси на территорию Украины.

– Виктория, вы откровенно говорили об Украине и вторжении. Вы разговаривали здесь с кем-нибудь из своих украинских коллег на этой неделе?
– Да общались и сразу как только все это началось тоже. Знаете, что бы я ни сказала, я знаю, что это может быть искажено многими разными способами. У людей будет своя повестка дня - так как они хотят ее раскручивать. Но чего не хватает в этом мире, так это сострадания друг к другу и сочувствия. Это то, что я чувствую, что могу предложить людям. Я надеюсь, что другие люди начнут реализовывать что-то подобное, потому что все мы люди. Это самое главное - заботиться друг о друге и помогать друг другу. Вот что такое жизнь.

Я знаю, что это принятие желаемого за действительное, может быть, в определенное время, в подобные времена. Но я думаю, что главная основа человечества не должна быть потеряна в любом конфликте. Я думаю, что насилие никогда не может быть оправдано никакими доводами и никогда не будет оправдано в моих глазах.

Я надеюсь, что сострадание, эмпатия - это то, что мы можем развить, чтобы избежать ситуаций и конфликтов, происходящих в мире.

Источник — Большой теннис Украины

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