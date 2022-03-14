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28-й тур
Барселона
4 : 0
Осасуна
13.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Дубль Феррана Торреса принес Барселоне победу над Осасуной

Каталонская команда набрала 51 очко и входит в топ-3 Ла Лиги

  • 14.03.2022 00:25
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Дубль Феррана Торреса принес Барселоне победу над Осасуной
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Осасуну» со счетом 4:0.

Дубль на счету Феррана Торреса, еще по голу забили Пьер-Эмерик Обамеянг и Рики Пуч.

«Барселона» набрала 51 очко и входит в топ-3 Ла Лиги.

Ла Лига. 28-й тур

Барселона – Осасуна – 4:0

Голы: Торрес, 14, пенальти (1:0). Торрес, 21 (2:0). Обамеянг, 27 (3:0). Пуч, 75 (4:0)

Барселона: тер Штеген, Жорди Альба (Мингеса, 80), Гарсия, Пике (Лангле, 62), Дани Алвес, Гави, Бускетс, Педри (Пуч, 73), Торрес (Брэйтуэйт, 80), Обамеянг (Депай, 73), Дембеле.

Осасуна: Эррера, Хосе Анхель, Крус, Гарсия (Эрнандес, 46), Видаль, Мартинес (Брашанац, 73), Торро (Гарсия, 46), Монкайола, Гарсия (Торрес, 46), Кике Гарсия, Бенито (Будимир, 68)

Предупреждения: Видаль, 13. Гарсия, 15. Гарсия, 89

Судья: Бенгоэчеа (Испания)

События матча
75' ГОЛ ! Мяч забил Рики Пуч (Барселона).
27' ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Барселона).
21' ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
14' ГОЛ ! С пенальти забил Ферран Торрес (Барселона).

Источник — Sport.ua

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