Тухель пока не планирует покидать Челси из-за ситуации в клубе

Наставник «Челси» Томас Тухель заявил, что отработает как минимум до конца сезона, несмотря на неопределенность в судьбе клуба.

Синие попали под арест из-за санкций, наложенных на Романа Абрамовича, и сейчас в клубе проблемы с финансированием. Продать актив пока невозможно.

«Я останусь минимум до конца сезона, это точно. Нужно просто продолжать свою работу, а ситуация может измениться в любой момент».

«Конечно, это давит на игроков, на нас всех, но команду отлично поддерживают болельщики, так что все нормально. Продолжаем бороться», - сказал Тухель.