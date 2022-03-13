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Тухель пока не планирует покидать Челси из-за ситуации в клубе

Тренер продолжит работу

  • 13.03.2022 21:49
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Тухель пока не планирует покидать Челси из-за ситуации в клубе
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Челси» Томас Тухель заявил, что отработает как минимум до конца сезона, несмотря на неопределенность в судьбе клуба.

Синие попали под арест из-за санкций, наложенных на Романа Абрамовича, и сейчас в клубе проблемы с финансированием. Продать актив пока невозможно.

«Я останусь минимум до конца сезона, это точно. Нужно просто продолжать свою работу, а ситуация может измениться в любой момент».

«Конечно, это давит на игроков, на нас всех, но команду отлично поддерживают болельщики, так что все нормально. Продолжаем бороться», - сказал Тухель.

Источник — BBC

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