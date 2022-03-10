Абрамовичу готовы разрешить продать Челси. Но деньги он не получит

По информации британских СМИ, правительство может разрешить Роману Абрамовичу продать «Челси», несмотря на то, что на клуб наложили арест.

При этом деньги от продажи олигарху не достанутся, а саму продажу организуют только для того, чтобы клуб мог продолжить свое существование.

Сообщается, что Абрамович был близок к продаже, но буквально сегодня Великобритания наложила арест на имущество ряда российских олигархов, включая владельца «Челси».

Скорее всего, он потеряет клуб бесплатно, а деньги за продажу заморозят.