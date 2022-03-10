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Абрамовичу готовы разрешить продать Челси. Но деньги он не получит

Деньги будут заморожены

  • 10.03.2022 14:20
  • 1052 просмотра
  • 2 комментария
Абрамовичу готовы разрешить продать Челси. Но деньги он не получит
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации британских СМИ, правительство может разрешить Роману Абрамовичу продать «Челси», несмотря на то, что на клуб наложили арест.

При этом деньги от продажи олигарху не достанутся, а саму продажу организуют только для того, чтобы клуб мог продолжить свое существование.

Сообщается, что Абрамович был близок к продаже, но буквально сегодня Великобритания наложила арест на имущество ряда российских олигархов, включая владельца «Челси».

Скорее всего, он потеряет клуб бесплатно, а деньги за продажу заморозят.

Источник — BBC

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    bonv, 10.03.2022 14:27
    +4
    А гроші в Україну, як компенсацію!
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    vitaha33, 10.03.2022 14:45
    0
    Буде за що відбудовувати Україну
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