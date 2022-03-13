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Дэвид МОЙЕС: «Надеюсь, Ярмоленко стало хоть немного легче»

Тренер оценил игру украинца

  • 13.03.2022 21:23
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Дэвид МОЙЕС: «Надеюсь, Ярмоленко стало хоть немного легче»
© whufc.com

Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес надеется, что игровые минуты и забитый гол в матче АПЛ помогут Андрею Ярмоленко улучшить свое состояние на фоне новостей из Украины.

«Отмечу наших болельщиков. Они понимают, насколько это важно для Андрея. И мы понимаем, и все в команде понимают, что Ярмоленко сейчас тяжело».

«Возможно, футбол поможет ему чувствовать себя лучше. Надеюсь, после сегодняшнего матча Андрею стало хоть немного легче», - сказал Мойес.

Источник — ФК Вест Хэм

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