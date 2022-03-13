Дэвид МОЙЕС: «Надеюсь, Ярмоленко стало хоть немного легче»

Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес надеется, что игровые минуты и забитый гол в матче АПЛ помогут Андрею Ярмоленко улучшить свое состояние на фоне новостей из Украины.

«Отмечу наших болельщиков. Они понимают, насколько это важно для Андрея. И мы понимаем, и все в команде понимают, что Ярмоленко сейчас тяжело».

«Возможно, футбол поможет ему чувствовать себя лучше. Надеюсь, после сегодняшнего матча Андрею стало хоть немного легче», - сказал Мойес.