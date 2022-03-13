ФОТО. Эмоции Ярмоленко после гола в матче АПЛ

Украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко забил гол в матче АПЛ против «Астон Виллы». Для игрока это первый гол в чемпионате Англии с лета 2020 года.
Ярмоленко после гола не сдержал слезы. После матча Андрей напомнил миру о том, что Россия продолжает убивать украинцев.
Источник — Sport.ua
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