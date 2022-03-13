УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Ливерпуль хотел подписать вингера Шахтера, но наткнулся на запрет АПЛ

«Красные» являлись одним из претендентов на Тете

  • 13.03.2022 17:02
  • 1082 просмотра
  • 0 комментариев
Ливерпуль хотел подписать вингера Шахтера, но наткнулся на запрет АПЛ
© ФК Шахтер. Тете

«Ливерпуль» в связи с войной, которую развязали рашисты в Украине, рассматривал возможность подписания 22-летнего вингера «Шахтера» Тете.

По информации журналиста Алекса Крука, «красные» хотели воспользоваться специальным трансферным окном, которое ФИФА открыла для легионеров из УПЛ до 7 апреля, чтобы подписать Тете, но наткнулся на запрет со стороны АПЛ.

Отмечается, что боссы АПЛ не считают возможным разрешать клубам чемпионата подписывать новичков вне ранее согласованных трансферных окон, из-за чего подписание Тете для «Ливерпуля», скорее всего, окажется невыполнимой задачей.

Ранее сообщалось, что виды на Тете имеют еще два клуба АПЛ – «Лестер» и «Брентфорд».

Источник — Twitter

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности