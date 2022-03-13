Ливерпуль хотел подписать вингера Шахтера, но наткнулся на запрет АПЛ

«Ливерпуль» в связи с войной, которую развязали рашисты в Украине, рассматривал возможность подписания 22-летнего вингера «Шахтера» Тете.

По информации журналиста Алекса Крука, «красные» хотели воспользоваться специальным трансферным окном, которое ФИФА открыла для легионеров из УПЛ до 7 апреля, чтобы подписать Тете, но наткнулся на запрет со стороны АПЛ.

Отмечается, что боссы АПЛ не считают возможным разрешать клубам чемпионата подписывать новичков вне ранее согласованных трансферных окон, из-за чего подписание Тете для «Ливерпуля», скорее всего, окажется невыполнимой задачей.

Ранее сообщалось, что виды на Тете имеют еще два клуба АПЛ – «Лестер» и «Брентфорд».