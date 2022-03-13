ФОТО. Вест Хэм поддержал Ярмоленко и Украину

Клуб АПЛ «Вест Хэм» у себя в Твиттере выразил поддержку Украине и своему форварду Андрею Ярмоленко:
«Объединенные ради Украины» - написано в посте «Вест Хэма».
United for Ukraine 💙💛#WHUAVL pic.twitter.com/gDVe91HXLp— West Ham United (@WestHam) March 13, 2022
Ранее войну в Украине прокомментировал наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес.
Источник — ФК Вест Хэм
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