Дэвид МОЙЕС: «Будем надеяться, Путин решит это закончить»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился своим мнением по поводу санкций против «Челси» и войны в Украине:

«Невероятно сложная ситуация для «Челси». Абрамович проделывал фантастическую работу на протяжении многих лет – для клуба и болельщиков.

Это действительно непростая ситуация, в которой никто и не подумал бы оказаться. Ужасная ситуация. Будем надеяться, что Путин решит это закончить».

Ранее «Вест Хэм» предоставил Андрею Ярмоленко отдых в связи с войной в Украине.