Дэвид МОЙЕС: «Будем надеяться, Путин решит это закончить»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился своим мнением по поводу санкций против «Челси» и войны в Украине:
«Невероятно сложная ситуация для «Челси». Абрамович проделывал фантастическую работу на протяжении многих лет – для клуба и болельщиков.
Это действительно непростая ситуация, в которой никто и не подумал бы оказаться. Ужасная ситуация. Будем надеяться, что Путин решит это закончить».
Ранее «Вест Хэм» предоставил Андрею Ярмоленко отдых в связи с войной в Украине.
Источник — Football London
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.