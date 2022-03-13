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Дэвид МОЙЕС: «Будем надеяться, Путин решит это закончить»

Наставник «Вест Хэма» - о войне в Украине

  • 13.03.2022 08:35
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Дэвид МОЙЕС: «Будем надеяться, Путин решит это закончить»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился своим мнением по поводу санкций против «Челси» и войны в Украине:

«Невероятно сложная ситуация для «Челси». Абрамович проделывал фантастическую работу на протяжении многих лет – для клуба и болельщиков.

Это действительно непростая ситуация, в которой никто и не подумал бы оказаться. Ужасная ситуация. Будем надеяться, что Путин решит это закончить».

Ранее «Вест Хэм» предоставил Андрею Ярмоленко отдых в связи с войной в Украине.

Источник — Football London

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