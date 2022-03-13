Виктор КОВАЛЕНКО: «Херсонцы, не дайте оккупантам ни одного голоса!»

Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко после успешного матча против «Кальяри» призвал жителей своего родного Херсона не участвовать в фейковом референдуме, который хотят провести российские оккупанты в городе:
«Херсон! Российские оккупанты готовят референдум по созданию Херсонской народной республики. Не дайте им ни одного голоса. Выходите гулять с украинскими флагами и покажите врагу ваш украинский дух.
Мы все единственная Украина. Херсон – це Україна! Херсон – это Украина».
Источник — Instagram
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