Виктор КОВАЛЕНКО: «Херсонцы, не дайте оккупантам ни одного голоса!»

Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко после успешного матча против «Кальяри» призвал жителей своего родного Херсона не участвовать в фейковом референдуме, который хотят провести российские оккупанты в городе:

«Херсон! Российские оккупанты готовят референдум по созданию Херсонской народной республики. Не дайте им ни одного голоса. Выходите гулять с украинскими флагами и покажите врагу ваш украинский дух.

Мы все единственная Украина. Херсон – це Україна! Херсон – это Украина».