Коваленко сделал ассист, Специя прервала неудачную серию

Команда Серии A «Специя» сумела обыграть «Кальяри» со счетом 2:0 и прервала серию из четырех поражений.
Украинский хавбек Виктор Коваленко вышел на поле на 68-й минуте и сделал результативную передачу.
Команда набрала 29 очков и поднялась на 15-е место.
Чемпионат Италии. 29-й тур
Специя - Кальяри 2:0
Голы: Эрлич, 55, Манай, 74
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.