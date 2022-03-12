ВИДЕО. Как Коваленко сделал ассист и помог Специи победить

В матче чемпионата Италии «Специя» обыграла «Кальяри» со счетом 2:0, а в случае со вторым голом результативную передачу оформил Виктор Коваленко.
Источник — Sport.ua
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В матче чемпионата Италии «Специя» обыграла «Кальяри» со счетом 2:0, а в случае со вторым голом результативную передачу оформил Виктор Коваленко.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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