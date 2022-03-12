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ВИДЕО. Как Коваленко сделал ассист и помог Специи победить

Украинец сделал результативную передачу

  • 12.03.2022 20:10
  • 389 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Как Коваленко сделал ассист и помог Специи победить
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Италии «Специя» обыграла «Кальяри» со счетом 2:0, а в случае со вторым голом результативную передачу оформил Виктор Коваленко.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
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    online
    Влад Тараненко, 12.03.2022 20:15
    +1
    Как раз в стиле Коваленко, мяч случайно от него отскочил и получился ассист
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