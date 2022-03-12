Роналду установил новый рекорд по количеству голов в официальных матчах

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд по голам в официальных матчах.
Во встрече 29-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» португалец отличился хет-триком, и теперь на его счету в сумме 807 голов на клубном уровне и за сборную Португалии.
Это лучший результат в истории футбола. Предыдущим обладателем рекорда был австриец Йозеф Бицан – у него 805 голов.
Отметим, что легендарный Пеле утверждает, что забил 1283 гола. Поэтому, по версии бразильца, Криштиану все еще второй. В общем принято считать, что Пеле на официальном уровне забил 757 голов.
806. @Cristiano.— Manchester United (@ManUtd) March 12, 2022
Professional football’s all-time leading goalscorer. #MUFC | #MUNTOT
Источник — Twitter
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