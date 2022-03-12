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Роналду установил новый рекорд по количеству голов в официальных матчах

Криштиану в очередной раз переписал историю

  • 12.03.2022 23:33
  • 1469 просмотров
  • 3 комментария
Роналду установил новый рекорд по количеству голов в официальных матчах
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд по голам в официальных матчах.
 
Во встрече 29-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» португалец отличился хет-триком, и теперь на его счету в сумме 807 голов на клубном уровне и за сборную Португалии.
 
Это лучший результат в истории футбола. Предыдущим обладателем рекорда был австриец Йозеф Бицан – у него 805 голов.
 
Отметим, что легендарный Пеле утверждает, что забил 1283 гола. Поэтому, по версии бразильца, Криштиану все еще второй. В общем принято считать, что Пеле на официальном уровне забил 757 голов.

Источник — Twitter

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Комментарии
Сначала:
    online
    VK-Sport, 12.03.2022 23:50
    +4
    Чувак в 36 лет закидывает хет-трик в сильнейшей лиге мира АПЛ, да еще и кому, Тотенхему!!! Он просто не перестает удивлять! МАШИНА!
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    stalevar1250, 13.03.2022 00:44
    +1
    Гному и не снилось
    Ссылка
    StringerBell, 13.03.2022 00:54
    0
    VK-Sport, 12.03.2022 23:50
    Чувак в 36 лет закидывает хет-трик в сильнейшей лиге мира АПЛ, да еще и кому, Тотенхему!!! Он просто не перестает удивлять! МАШИНА!
    37
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