Криштиану решает. Хет-трик Роналду позволил Ман Юнайтед обыграть Тоттенхэм

Состоялись три матча 29-го тура АПЛ.
В центральной встрече «Манчестер Юнайтед» благодаря хет-трику Криштиану Роналду переиграл «Тоттенхэм».
«Ливерпуль» на выезде переиграл «Брайтон», «Брентфорд» сумел дожать «Бернли».
Чемпионат Англии. 29-й тур
«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» – 3:2
Голы: 1:0 – 12 Роналду, 1:1 – 35, пенальти Кейн, 2:1 – 38 Роналду, 2:2 – 72, автогол Магуайр, 3:2 – 81 Роналду.
«Брайтон» – «Ливерпуль» – 0:2
Голы: 0:1 – 19 Диас, 0:2 – 61, пенальти Салах.
«Брентфорд» – «Бернли» – 2:0
Голы: 1:0 – 85 Тоуни, 2:0 – 90+4, пенальти Тоуни.
Источник — Sport.ua
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