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29-й тур
Брайтон
0 : 2
Ливерпуль
12.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Криштиану решает. Хет-трик Роналду позволил Ман Юнайтед обыграть Тоттенхэм

Португалец выдал невероятный матч

  • 12.03.2022 21:38
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Криштиану решает. Хет-трик Роналду позволил Ман Юнайтед обыграть Тоттенхэм
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Состоялись три матча 29-го тура АПЛ.

В центральной встрече «Манчестер Юнайтед» благодаря хет-трику Криштиану Роналду переиграл «Тоттенхэм».

«Ливерпуль» на выезде переиграл «Брайтон», «Брентфорд» сумел дожать «Бернли».

Чемпионат Англии. 29-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» – 3:2
Голы: 1:0 – 12 Роналду, 1:1 – 35, пенальти Кейн, 2:1 – 38 Роналду, 2:2 – 72, автогол Магуайр, 3:2 – 81 Роналду.

«Брайтон» – «Ливерпуль» – 0:2
Голы: 0:1 – 19 Диас, 0:2 – 61, пенальти Салах.

«Брентфорд» – «Бернли» – 2:0 
Голы: 1:0 – 85 Тоуни, 2:0 – 90+4, пенальти Тоуни.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Источник — Sport.ua

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