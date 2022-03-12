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28-й тур
Леванте
1 : 1
Эспаньол
12.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Валенсия и Хетафе разошлись миром, победы Вильярреала и Эльче

«Леванте» и «Эспаньол» победителя не выявили

  • 12.03.2022 23:58
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Валенсия и Хетафе разошлись миром, победы Вильярреала и Эльче
© ФК Вильярреал

Состоялись четыре матча 28-го тура чемпионата Испании по футболу.
 
«Вильярреал» и «Эльче» одержали минимальные победы, еще два матча завершились вничью.
 
Чемпионат Испании. 28-й тур
 
«Леванте» – «Эспаньол» – 1:1
Голы: 0:1 – 50 Пуадо, 1:1 – 80 Дани Гомес.
 
«Гранада» – «Эльче» – 0:1
Гол: 0:1 – 11 Фидель.
 
«Вильярреал» – «Сельта» – 1:0
Гол: 1:0 – 64 Парехо.
 
«Хетафе» – «Валенсия» – 0:0
 
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Источник — Sport.ua

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