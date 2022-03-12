Ювентус обыграл на выезде Сампдорию, Милан минимально одолел Эмполи

Состоялись еще три матча 29-го тура чемпионата Италии по футболу.
«Ювентус» на выезде оказался сильнее «Сампдории», «Милан» минимально обыграл «Эмполи», а «Салернитана» и «Сассуоло» расписали мировую.
Чемпионат Италии. 29-й тур
«Салернитана» – «Сассуоло» – 2:2
Голы: 1:0 – 8 Бонаццоли, 1:1 – 20 Скамакка, 1:2 – 30 Траоре, 2:2 – 81 Джурич.
«Сампдория» – «Ювентус» – 1:3
Голы: 0:1 – 23, автогол Йосида, 0:2 – 34, пенальти Мората, 1:2 – 84 Сабири, 1:3 – 88 Мората.
«Милан» – «Эмполи» – 1:0
Гол: 1:0 – 19 Калулу.
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Источник — Sport.ua
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