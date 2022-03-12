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29-й тур
Сампдория
1 : 3
Ювентус
12.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Ювентус обыграл на выезде Сампдорию, Милан минимально одолел Эмполи

«Салернитана» и «Сассуоло» выдали результативную ничью

  • 12.03.2022 23:44
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Ювентус обыграл на выезде Сампдорию, Милан минимально одолел Эмполи
© ФК Ювентус

Состоялись еще три матча 29-го тура чемпионата Италии по футболу.
 
«Ювентус» на выезде оказался сильнее «Сампдории», «Милан» минимально обыграл «Эмполи», а «Салернитана» и «Сассуоло» расписали мировую.
 
Чемпионат Италии. 29-й тур
 
«Салернитана» – «Сассуоло» – 2:2
Голы: 1:0 – 8 Бонаццоли, 1:1 – 20 Скамакка, 1:2 – 30 Траоре, 2:2 – 81 Джурич.
 
«Сампдория» – «Ювентус» – 1:3
Голы: 0:1 – 23, автогол Йосида, 0:2 – 34, пенальти Мората, 1:2 – 84 Сабири, 1:3 – 88 Мората.
 
«Милан» – «Эмполи» – 1:0 
Гол: 1:0 – 19 Калулу.
 
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Источник — Sport.ua

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