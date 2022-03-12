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Марта КОСТЮК: «Было чувство вины, что я не в Украине и играю в теннис»

Марта решила продолжать выступления

  • 12.03.2022 16:03
  • 329 просмотров
  • 1 комментарий
Марта КОСТЮК: «Было чувство вины, что я не в Украине и играю в теннис»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о том, что приняла решение продолжать активные выступления, несмотря на ситуацию в Украине.

«Я могу справляться с происходящим настолько, насколько это в моих силах. Все мы разные. Я решила, что буду бороться и поэтому приехала сюда. Изначально у меня было чувство вины, что я не в Украине. «Вся моя семья там, кроме меня, почему?». У меня было чувство вины из-за того, что я играю в теннис, что над моей головой синее, чистое и спокойное небо. Но это нездорово».

«Каждый борется так, как может. Моя работа – играть в теннис. Так я могу помочь. Я была бы куда более бесполезной, если бы поехала домой заниматься волонтёрством. Я бы хотела этим заняться, но думаю, что я буду полезнее, если буду в Туре», - сказала Костюк в комментарии Lequipe.

Источник — Большой теннис Украины

(4 голоса)

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Комментарии
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    sv_2000, 12.03.2022 16:20
    +1
    Правильно. Каждый должен заниматься своим делом. Побеждай и дари людям хоть небольшую разрядку эмоциональную. Ну надо брать пример с Элины и жертвовать призовые на армию
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