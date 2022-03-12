УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Милан хочет купить Малиновского

Руслан может сменить клуб

  • 12.03.2022 10:36
  • 1044 просмотра
  • 0 комментариев
Милан хочет купить Малиновского
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Один из лидеров «Аталанты», украинец Руслан Малиновский вскоре может перебраться в другой итальянский клуб.

Как сообщает Tuttosport, 28-летнего хавбека хочет подписать «Милан». «Россонери» попытаются приобрести футболиста по окончании сезона.

Главной трансферной целью остается форвард «Сассуоло» Доменико Берарди. Также в шорт-лист входят нападающий «Эмполи» Недим Байрами и игрок «Брюгге» Ноа Ланга.

В этом сезоне Малиновский сыграл 31 матч, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт с «Аталантой» действует до лета 2023 года.

Ранее Малиновский был назван игроком месяца в составе «Аталанты».

Источник — Tuttosport

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности