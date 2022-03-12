Милан хочет купить Малиновского

Один из лидеров «Аталанты», украинец Руслан Малиновский вскоре может перебраться в другой итальянский клуб.
Как сообщает Tuttosport, 28-летнего хавбека хочет подписать «Милан». «Россонери» попытаются приобрести футболиста по окончании сезона.
Главной трансферной целью остается форвард «Сассуоло» Доменико Берарди. Также в шорт-лист входят нападающий «Эмполи» Недим Байрами и игрок «Брюгге» Ноа Ланга.
В этом сезоне Малиновский сыграл 31 матч, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт с «Аталантой» действует до лета 2023 года.
Ранее Малиновский был назван игроком месяца в составе «Аталанты».
Источник — Tuttosport
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