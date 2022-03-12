Атлетико на своем поле не без труда обыграл Кадис

В поединке 28-го тура испанской Ла лиги «Атлетико» на своем поле обыграл «Кадис» со счетом 2:1.
В турнирной таблице «матрасники» занимают третье место.
Чемпионат Испании. 28-й тур.
«Атлетико» – «Кадис» – 2:1
Голы: Жоау Феликс, 3, де Пауль, 68 ¬ Негредо, 45
«Атлетико»: Облак, Льоренте, Савич, Хименес (Фелипе, 83), Рейнилду, Карраско (Корреа, 60), Коке (Ренан Лоди, 46), Эррера, де Пауль, Гризманн (Суарес, 60), Феликс (Серрано, 83)
«Кадис»: Ледесма, Акапо (Паласон, 87), Луис Эрнандес, Чуст, Эспино (Переа, 90), Собрино (Лукас Перес, 73), Феде (Алекс, 73), Алькарас, Идрисси, Лосано, Негредо
Удаление: Серрано, 86
|88'
|Javi Serrano (Атлетико Мадрид) получает красную карточку.
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Родриго де Пауль (Атлетико Мадрид).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Альваро Негредо (Кадис).
|39'
|Рейнилдо Мандава (Атлетико Мадрид) получает красную карточку.
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Жоау Секейра (Атлетико Мадрид).
Источник — Sport.ua
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