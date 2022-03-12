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28-й тур
Атлетико Мадрид
2 : 1
Кадис
11.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Атлетико на своем поле не без труда обыграл Кадис

Мадридский клуб одержал четвертую победу подряд

  • 12.03.2022 01:12
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Атлетико на своем поле не без труда обыграл Кадис
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 28-го тура испанской Ла лиги «Атлетико» на своем поле обыграл «Кадис» со счетом 2:1.

В турнирной таблице «матрасники» занимают третье место.

Чемпионат Испании. 28-й тур.

«Атлетико» – «Кадис» – 2:1

Голы: Жоау Феликс, 3, де Пауль, 68 ¬ Негредо, 45

«Атлетико»: Облак, Льоренте, Савич, Хименес (Фелипе, 83), Рейнилду, Карраско (Корреа, 60), Коке (Ренан Лоди, 46), Эррера, де Пауль, Гризманн (Суарес, 60), Феликс (Серрано, 83)

«Кадис»: Ледесма, Акапо (Паласон, 87), Луис Эрнандес, Чуст, Эспино (Переа, 90), Собрино (Лукас Перес, 73), Феде (Алекс, 73), Алькарас, Идрисси, Лосано, Негредо

Удаление: Серрано, 86

События матча
88' Javi Serrano (Атлетико Мадрид) получает красную карточку.
68' ГОЛ ! Мяч забил Родриго де Пауль (Атлетико Мадрид).
44' ГОЛ ! Мяч забил Альваро Негредо (Кадис).
39' Рейнилдо Мандава (Атлетико Мадрид) получает красную карточку.
3' ГОЛ ! Мяч забил Жоау Секейра (Атлетико Мадрид).

Источник — Sport.ua

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