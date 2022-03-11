УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Дмитрий КУЛЕБА: «Процесс вступления Украины в Евросоюз начался»

Министр иностранных дел Украины уверен, что теперь наша страна обязательно будет в ЕС

  • 11.03.2022 23:42
  • 178 просмотров
  • 1 комментарий
Дмитрий КУЛЕБА: «Процесс вступления Украины в Евросоюз начался»
© Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на одиннадцатое марта состоялся саммит лидеров стран Евросоюза в Версале, на котором был одобрен европейский курс Украины.

Относительно перспектив вступления в Евросоюз высказался глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы ожидали, что сегодня ночью во время этого саммита будет написано, что в соответствии со статьей 49 договора о ЕС берем заявку Украины в работу и по ускоренной процедуре ее рассмотрим. Это был бы ясный, однозначный сигнал лидеров. Я подчеркиваю, что сегодня был неформальный саммит. Это не решение Европейского союза. Это место, где устанавливается определенная политическая амбиция.

Мы бы хотели, чтобы это было более амбициозным, но нужно все оценивать в контексте. Если сравнивать наши ожидания вчера или сегодня, мы хотели большего. Но то, что сегодня ночью произошло, если сравнивать с тем, что у нас было три недели назад, это революция, которая отвечает интересам Украины и запускает процесс нашего членства в ЕС», - сказал Кулеба.

Отметим, что Украина подала заявку на членство в ЕС во время войны с россией, напавшей на нашу страну 24 февраля.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    alefteev77, 12.03.2022 00:17 (изменен)
    -1
    Какой нафиг ЕС, когда у нас страна в режиме ежедневных авиаударов? Киев наполовину блокирован, Мариуполь в кольце, Харьков полностью разрушен. Балистические ракеты, искандеры, смерчи лупашат по городам Украины уже 3-ю неделю.
    -
    Пусть лучше ЕС передаст нашим ребятам бронежилеты, каски, пулеметы, гранатометы, минометы - чтобы хватало на всех. А то Херсонская область безоружная, людей убивают и расстреливают. Аналогичная ситуация во многих городах юга Украины. Там вообще нет оружия у людей, чтобы защищать свой украинский край.
    -
    Что вы там курите, какой ЕС, если страна в огне и в войне, тысячи жертв среди гражданского населения.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности