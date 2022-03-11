ВИДЕО. Томас ТУХЕЛЬ – про санкции в отношении Челси

Санкции против Романа Абрамовича ограничат работу «Челси» на трансферном рынке.
Клубу запрещено осуществлять трансферы футболистов и продлевать с ними контракты.
При этом «Челси» может выплачивать зарплату всем своим сотрудникам, включая игроков и тренеров.
Этим летом сроки контрактов истекают у Сесара Аспиликуэты, Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена. До 2023 года рассчитаны соглашения Маркоса Алонсо, Тиаго Силвы, Жоржиньо, Росса Баркли и Нголо Канте.
Сегодня Великобритании ввела санкции против Абрамовича, его активы в стране заморожены.
«Челси» также не сможет продавать билеты на игры, а клубный магазин был закрыт
Источник — Sport.ua
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