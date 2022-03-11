Зенит будет отстаивать интересы Тимощука в Лозанне

«Зенит» прокомментировал решение УАФ лишить Анатолия Тимощука всех титулов.

«Анатолий Тимощук – большой профессионал, который отличался добросовестным отношением к делу в каждой стране, где играл как спортсмен и работал как тренер. Уверенность в его тренерской квалификации не поддается никакому сомнению. То же самое касается и его человеческих качеств.

Считаем, что решения, принятые УАФ, не обдуманы и являются жестом политической манипуляции. Хотим также напомнить, что футбол должен оставаться вне политики и не быть частью политической игры. Интересы своего тренера «Зенит» продолжит отстаивать в CAS», – сообщили в пресс-службе клуба из Санкт-Петербурга.