Зенит будет отстаивать интересы Тимощука в Лозанне

«Зенит» прокомментировал решение УАФ лишить Анатолия Тимощука всех титулов.
«Анатолий Тимощук – большой профессионал, который отличался добросовестным отношением к делу в каждой стране, где играл как спортсмен и работал как тренер. Уверенность в его тренерской квалификации не поддается никакому сомнению. То же самое касается и его человеческих качеств.
Считаем, что решения, принятые УАФ, не обдуманы и являются жестом политической манипуляции. Хотим также напомнить, что футбол должен оставаться вне политики и не быть частью политической игры. Интересы своего тренера «Зенит» продолжит отстаивать в CAS», – сообщили в пресс-службе клуба из Санкт-Петербурга.
Источник — Спорт-Экспресс
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