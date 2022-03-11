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Зенит будет отстаивать интересы Тимощука в Лозанне

Будут посланы вслед за своим кораблем

  • 11.03.2022 21:58
  • 5684 просмотра
  • 3 комментария
Зенит будет отстаивать интересы Тимощука в Лозанне
© ФК Зенит. Анатолий Тимощук

«Зенит» прокомментировал решение УАФ лишить Анатолия Тимощука всех титулов.

«Анатолий Тимощук – большой профессионал, который отличался добросовестным отношением к делу в каждой стране, где играл как спортсмен и работал как тренер. Уверенность в его тренерской квалификации не поддается никакому сомнению. То же самое касается и его человеческих качеств.

Считаем, что решения, принятые УАФ, не обдуманы и являются жестом политической манипуляции. Хотим также напомнить, что футбол должен оставаться вне политики и не быть частью политической игры. Интересы своего тренера «Зенит» продолжит отстаивать в CAS», – сообщили в пресс-службе клуба из Санкт-Петербурга.

Источник — Спорт-Экспресс

(30 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Tka4enko_855, 11.03.2022 22:13
    +11
    Да да да. Сосать не пересосать
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    online
    dadaali117788, 11.03.2022 22:31
    +10
    то есть , зинит не смущает , то что делают каzапы-фашисты в Украине, его смущает шо тимащук без вымпелов останется?? какие циничные бляди
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    steelmaker, 11.03.2022 22:47 (изменен)
    +2
    в 3,14Zду!
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