Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Горжусь украинцами, которые борются за наши жизни»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказал американцам о войне в Украине.

«Мои родители сейчас дома в Одессе. Это очень тяжело. Ситуация сумасшедшая, это страшно, когда тебе нужно находится или в паркинге, или в укрытии. Они не проводят много времени в квартире, потому что она расположена довольно высоко, на 12 этаже. Это очень страшно. Я стараюсь поддерживать общение с ними, мы не говорим друг с другом слишком много, а только когда у них есть интернет и они не в паркинге.

Я очень горжусь нашими людьми, горжусь украинцами, которые в Украине борются за наши жизни. Сергей Стаховский, я лично его знаю, желаю ему, пусть все будет хорошо и большое ему спасибо. Каждый человек сейчас в Украине – герой. Сейчас много детей гибнет, сейчас бомбят наши школы, наши больницы, наши женщины рожают в бомбоубежищах... Важно, чтобы в Украине создали бесполётную зону, чтобы нас не бомбили ракетами. Я не знаю, что еще сказать. Война – это смерть, я никому не пожелаю пройти через подобное.

Что бы я сказала украинцам? Я бы сказала, что наши люди самые сильные, у них большой дух. Они борются за страну, за людей. Они герои. Не знаю, что еще можно сказать на самом деле. Мое большое уважение им и моя большая благодарность. Они выживают там. За всеми этим историями стоят люди, которые просто хотят мира», – сказала Ястремская.